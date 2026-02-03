Бросить монетку в фонтан Треви в Риме теперь можно только за деньги

В Риме ввели плату за возможность подойти к фонтану Треви, в который туристы обычно бросают монеты, пишет Meduza.

Для доступа к фонтану с 9.00 до 22.00 нужно будет заплатить два евро. От платы за билет освобождены дети до пяти лет, люди с инвалидностью и жители Рима. Поздним вечером и ранним утром к фонтану по-прежнему можно подойти бесплатно.

По оценкам городских чиновников, продажа билетов принесет от 6,5 до 20 миллионов евро в год. Эти средства планируется направить на техническое обслуживание и зарплаты персонала.

Монеты, которые туристы бросают в фонтан, по-прежнему будут передавать католической благотворительной организации Caritas di Roma, помогающей бедным. В год из фонтана вынимают монеты на общую сумму около 1,5 миллиона евро.