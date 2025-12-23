Управление капитального строительства мэрии Бишкека ведет работы по реконструкции фонтана «Правительственный», находящегося в Дубовом парке. По данным пресс-службы муниципалитета, историческая часть фонтана сохранена и передана на хранение МП «Тазалык».

На сегодня изготовлены все армокаркасы для трех чаш и трех колонн. Ведутся работы по доработке опалубки для последующего монолитного бетонирования.