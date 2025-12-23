Читайте по теме
В Дубовом парке Бишкека снесли исторический фонтан 1956 года

На сегодня изготовлены все армокаркасы для трех чаш и трех колонн. Ведутся работы по доработке опалубки для последующего монолитного бетонирования.

Верхняя чаша уже залита, остальные будут заливать непосредственно на месте. Все армокаркасы и опалубка полностью готовы.

В настоящее время выполняются работы по бетонной подготовке дна, после чего запланированы установка каркаса и вязка арматуры. В течение этого месяца предусмотрены засыпка котлована и монтаж верхней части фонтана.

Напомним, на днях в Дубовом парке столицы демонтировали один из старейших городских фонтанов, построенный в 1956 году вместе с парковым ансамблем. Власти заявляют, что демонтаж связан с износом инженерных конструкций. Вопрос сохранения исторического облика парка вызывает дискуссии среди горожан и специалистов по охране архитектурного наследия. 