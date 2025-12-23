Управление капитального строительства мэрии Бишкека ведет работы по реконструкции фонтана «Правительственный», находящегося в Дубовом парке. По данным пресс-службы муниципалитета, историческая часть фонтана сохранена и передана на хранение МП «Тазалык».
Читайте по теме
На сегодня изготовлены все армокаркасы для трех чаш и трех колонн. Ведутся работы по доработке опалубки для последующего монолитного бетонирования.
Верхняя чаша уже залита, остальные будут заливать непосредственно на месте. Все армокаркасы и опалубка полностью готовы.
В настоящее время выполняются работы по бетонной подготовке дна, после чего запланированы установка каркаса и вязка арматуры. В течение этого месяца предусмотрены засыпка котлована и монтаж верхней части фонтана.