10:14
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил восстановить исторический фонтан 1956 года в Дубовом парке. Соответствующее распоряжение он дал подчиненному в телефонном разговоре, видео которого опубликовал журналист Семетей Аманбеков.

«До кусочков соберите. Если совсем не сломали, то все вернем на место», — сказал глава города.

Стоит отметить, что исторический объект подчиненные градоначальника полностью снесли еще в минувшие выходные. К тому же за несколько часов до вышеуказанного требования Айбека Джунушалиева чиновники мэрии показали в СМИ эскизы нового фонтана, который планировалось установить вместо уничтоженного. Сообщается, что уцелевшие элементы композиции передали на хранение муниципальному предприятию «Тазалык».
Горожане отмечают, что это не первый случай, когда мэр меняет позицию после начала демонтажных работ. Ранее Джунушалиев публично обещал сохранить мозаику «Встреча гостей» на проспекте Айтматова, но обещание так и не было выполнено — панно демонтировали, несмотря на заявления о его сохранении.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355755/
просмотров: 726
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке проводится реконструкция фонтана в Дубовом парке. Эскизы проекта
Для горожан ограничили въезд на территорию мэрии Бишкека
В Дубовом парке Бишкека снесли исторический фонтан 1956 года
Музыка и танцы под открытым небом: новогодняя атмосфера на площади Ала-Тоо
В столице открыли обновленную котельную «Бишкексельмаш»
В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в жилмассив «Киргизия-1»
В Бишкеке на пересечении улиц Московской и Кулиева провалился асфальт
К «торжественному открытию» остановки готовы. Но радость разделили не все
В Бишкеке начали строительство нового надземного пешеходного перехода
За год в Бишкеке освободили более 127 тысяч квадратных метров земли
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 декабря В Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на 22-24 декабря
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
24 декабря, среда
10:09
Манас растворился в тумане: фото с площади Ала-Тоо стало хитом соцсетей Манас растворился в тумане: фото с площади Ала-Тоо стал...
10:00
Полититоги-2025: визиты, выборы, граница. Что произошло за 12 месяцев
09:45
Мэр Ошa проверил школу Макаренко и раскритиковал завуча за сломанную парту
09:44
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
09:43
В Бишкеке задержали главу стройкомпании «Асма»: подозревают в мошенничестве