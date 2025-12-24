Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил восстановить исторический фонтан 1956 года в Дубовом парке. Соответствующее распоряжение он дал подчиненному в телефонном разговоре, видео которого опубликовал журналист Семетей Аманбеков.

«До кусочков соберите. Если совсем не сломали, то все вернем на место», — сказал глава города.

Стоит отметить, что исторический объект подчиненные градоначальника полностью снесли еще в минувшие выходные. К тому же за несколько часов до вышеуказанного требования Айбека Джунушалиева чиновники мэрии показали в СМИ эскизы нового фонтана, который планировалось установить вместо уничтоженного. Сообщается, что уцелевшие элементы композиции передали на хранение муниципальному предприятию «Тазалык».Горожане отмечают, что это не первый случай, когда мэр меняет позицию после начала демонтажных работ. Ранее Джунушалиев публично обещал сохранить мозаику «Встреча гостей» на проспекте Айтматова, но обещание так и не было выполнено — панно демонтировали, несмотря на заявления о его сохранении.