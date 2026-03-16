Фонтан вместо бутиков. Мэр Бишкека проинспектировал демонтаж на проспекте Чуй

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел выездное совещание на участке проспекта Чуй и улицы Абдрахманова. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета столицы.
Сейчас собственники демонтируют ранее возведенную конструкцию.
Подготовлен эскизный проект, предусматривающий восстановление фонтанной композиции и благоустройство зеленой зоны.
Глава столицы обратился к руководству ЦУМ «Айчурек» с призывом не допускать повторения прежних ошибок.
«Давайте не будем повторять ошибок. Сегодня вы снова огораживаете территорию, а завтра там появятся бутики. Необходимо открыть пространство для жителей города и создать здесь общественную зону отдыха», — подчеркнул мэр.
Градоначальник с представителями компании «Ташболот холдинг» проинспектировал участок проекта Old Bishkek, где собственники решили демонтировать трехэтажный объект. С учетом мнения горожан на этой территории планируют организовать пешеходную и зеленую зоны.