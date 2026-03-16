Фонтан вместо бутиков. Мэр Бишкека проинспектировал демонтаж на проспекте Чуй

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел выездное совещание на участке проспекта Чуй и улицы Абдрахманова. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета столицы.

Сейчас собственники демонтируют ранее возведенную конструкцию.

Подготовлен эскизный проект, предусматривающий восстановление фонтанной композиции и благоустройство зеленой зоны.

Глава столицы обратился к руководству ЦУМ «Айчурек» с призывом не допускать повторения прежних ошибок.

«Давайте не будем повторять ошибок. Сегодня вы снова огораживаете территорию, а завтра там появятся бутики. Необходимо открыть пространство для жителей города и создать здесь общественную зону отдыха», — подчеркнул мэр.

Градоначальник с представителями компании «Ташболот холдинг» проинспектировал участок проекта Old Bishkek, где собственники решили демонтировать трехэтажный объект. С учетом мнения горожан на этой территории планируют организовать пешеходную и зеленую зоны.



По итогам инспекции мэр Айбек Джунушалиев поручил городским службам взять реализацию проектов под контроль. Кроме того, все объекты вдоль проспект Чуй, включая здание Beren Gold, должны привести в соответствие с дизайн-кодом столицы.