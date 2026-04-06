Общество

В Русском драмтеатре пройдет благотворительный показ спектакля «Три сестры»

В Русском театре драмы имени Чингиза Айтматова 8 апреля в 15.00 состоится благотворительный показ спектакля «Три сестры» по пьесе Антона Чехова. Об этом сообщает заведующая литературной частью театра Алтынай Иманбекова.

По ее данным, спектакль «Три сестры» — тонкая и пронзительная история о надежде, утраченных мечтах и поиске смысла жизни. В центре постановки — судьбы трех сестер, стремящихся вырваться из провинциальной рутины и обрести счастье. Классический текст раскрывается в современном прочтении, сохраняя глубину и эмоциональную силу оригинала.

Режиссер-постановщик — Леонид Алимов (Санкт-Петербург, Россия).

Пенсионерам вход на спектакль свободный.
