Дружинники вышли на патрулирование Бишкека. Контакты тем, кому нужна помощь

Дружинники сегодня вновь вышли на патрулирование Бишкека. Согласно решению движения добровольцев, город поделен на 12 квадратов. В каждом из них будет дежурить группа добровольцев. Об этом сообщается в Telegram-чате #BizdinBishkek, защитники Бишкека.
Отмечается, что в каждой точке должно быть от 150 человек. «Если хотите присоединиться, то просим обращаться по номерам лидеров точек», — говорится в обращении.
Адреса точек сбора дружинников:
- Ибраимова/Жибек Жолу;
- Курманжан Датки/Жибек Жолу — 0550344372;
- Шопокова/Чуй;
- Манаса/Чуй — 0701701124 Аман;
- 7 Апреля/Горького («Технопарк»);
- Байтика Баатыра/Анкара (Горького) — 0700228804 Ибрагим;
- Чингиза Айтматова/Анкара (Горького);
- Байтика Баатыра/Ахунбаева — 0706377399 Баиш;
- Байтика Баатыра/Южная Магистраль — 0775585850 Азамат;
- Чингиза Айтматова/Южная Магистраль — 0559511136 Игнат;
- Южная Магистраль/Садырбаева (Баха) — 0509909888 Азиз;
- Южная Магистраль/ 7 Апреля — 0555100170 Азамат.
Дружинникам и волонтерам нужна помощь. Многие из них ночью замерзли. Необходимы теплые вещи, ГСМ и питание.
Желающим помочь защитникам Бишкека просьба звонить по телефонам: 0779217205, 0509217205 (Улугбек).