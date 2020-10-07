Дружинники вышли на патрулирование Бишкека. Контакты тем, кому нужна помощь

Дружинники сегодня вновь вышли на патрулирование Бишкека. Согласно решению движения добровольцев, город поделен на 12 квадратов. В каждом из них будет дежурить группа добровольцев. Об этом сообщается в Telegram-чате #BizdinBishkek, защитники Бишкека.

Отмечается, что в каждой точке должно быть от 150 человек. «Если хотите присоединиться, то просим обращаться по номерам лидеров точек», — говорится в обращении.

Адреса точек сбора дружинников: Ибраимова/Жибек Жолу;

Курманжан Датки/Жибек Жолу — 0550344372;

Шопокова/Чуй;

Манаса/Чуй — 0701701124 Аман;

7 Апреля/Горького («Технопарк»);

Байтика Баатыра/Анкара (Горького) — 0700228804 Ибрагим;

Чингиза Айтматова/Анкара (Горького);

Байтика Баатыра/Ахунбаева — 0706377399 Баиш;

Байтика Баатыра/Южная Магистраль — 0775585850 Азамат;

Чингиза Айтматова/Южная Магистраль — 0559511136 Игнат;

Южная Магистраль/Садырбаева (Баха) — 0509909888 Азиз;

Южная Магистраль/ 7 Апреля — 0555100170 Азамат.

Дружинникам и волонтерам нужна помощь. Многие из них ночью замерзли. Необходимы теплые вещи, ГСМ и питание.