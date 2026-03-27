Общество

В Бишкеке стабилизировали процесс обмена водительских удостоверений

Фото пресс-службы Госцентра по регистрации транспортных средств и водительского состава

Сейчас в Восточном отделении Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава процесс замены водительских удостоверений организован максимально оперативно. Специалисты работают в усиленном режиме и обслуживают граждан как онлайн, так и офлайн.

Отдельно стоит отметить, что сотрудники на местах активно помогают гражданам: у кого есть электронные документы в приложении «Түндүк», специалисты прямо в зале сопровождают процесс — помогают оформить заявку, пройти фотографирование и тут же на месте подтверждают данные и отправляют документы на производство.

Граждане, у которых отсутствуют электронные документы, обслуживаются в офлайн-порядке так же без задержек. В целом процесс выстроен так, чтобы обеспечить быстрое и удобное получение услуги.
