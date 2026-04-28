В части Бишкека несколько дней не будет газа

В связи с проведением работ на подземном газопроводе среднего давления до 30 апреля будет временно приостановлена подача голубого топлива. Об этом сообщает «Бишкекгаз».

Район отключения:

БЧК, река Ала-Арча, улицы Фучика, Дорожная, Юбилейная, Пригородная, Молодая Гвардия, Саадаева, Школьная, Коллекторная, Новая, Киргизская, переулки Садовый, Советский.

Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения.