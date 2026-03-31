Общество

В Кыргызстане насчитывается около 40 потенциальных зданий под детсады

Генеральная прокуратура вернула на баланс Министерства просвещения Кыргызстана 25 зданий, которые ранее использовались как детские сады. Об этом сообщила заместитель министра Надира Джусупбекова на заседании парламентского комитета.

По ее словам, помимо возвращенных объектов, в распоряжении ведомства есть и другие здания, полученные в результате различных реформ. 

Таким образом, на данный момент насчитывается около 40 потенциальных помещений для дошкольных учреждений.  

Из этого числа заберут девять зданий, которые отремонтируют и оснастят в рамках проекта «Образование для будущего». Отбор объектов проводится по двум основным критериям. Во-первых, учитывается плотность населения и уровень потребности в детских садах в конкретном районе. Во-вторых, здания проходят инженерную проверку: специалисты оценивают состояние несущих конструкций, и, если «скелет» строения пригоден для эксплуатации, выдается разрешение на проведение ремонтных работ.

В Кыргызстане для полного охвата детей дошкольным обучением необходимо построить 557 детских садов. На данный момент охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 5 лет составляет всего 51 процент. 
