Где в Кыргызстане больше всего не хватает детских садов? Список по областям

В Кыргызстане для полного охвата детей дошкольным обучением необходимо построить 557 детских садов. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщила начальник управления дошкольного образования Министерства просвещения Нурзида Касымова.

По ее словам, на сегодняшний день в системе дошкольного образования необходимо создать условия для 135 тысяч детей в возрасте от 3 до 5 лет.

Потребность в детских садах по регионам:

Джалал-Абадская область — 180 объектов;

Ошская область — 90 объектов;

Чуйская область — 80 объектов;

Баткенская область — 77 объектов;

Бишкек — 41 объект;

Ош — 32 объекта;

Иссык-Кульская область — 25 объектов;

Таласская область — 23 объекта;

Нарынская область — 9 объектов.

На данный момент охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 5 лет в Кыргызстане составляет всего 51 процент. Профильное ведомство поставило задачу: к 2030 году увеличить этот показатель до 80 процентов.