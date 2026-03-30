Где в Кыргызстане больше всего не хватает детских садов? Список по областям

В Кыргызстане для полного охвата детей дошкольным обучением необходимо построить 557 детских садов. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщила начальник управления дошкольного образования Министерства просвещения Нурзида Касымова.

По ее словам, на сегодняшний день в системе дошкольного образования необходимо создать условия для 135 тысяч детей в возрасте от 3 до 5 лет.

Потребность в детских садах по регионам:

  • Джалал-Абадская область — 180 объектов;
  • Ошская область — 90 объектов;
  • Чуйская область — 80 объектов;
  • Баткенская область — 77 объектов;
  • Бишкек — 41 объект;
  • Ош — 32 объекта;
  • Иссык-Кульская область — 25 объектов;
  • Таласская область — 23 объекта;
  • Нарынская область — 9 объектов.

На данный момент охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 5 лет в Кыргызстане составляет всего 51 процент. Профильное ведомство поставило задачу: к 2030 году увеличить этот показатель до 80 процентов.  
