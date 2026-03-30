Депутат ЖК назвал $6 миллионов на детсады «ерундой» в масштабах страны

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев раскритиковал объемы финансирования дошкольного образования при обсуждении ратификации соглашения о кредитовании этой сферы.

По его словам, без кардинальной реформы со стороны Министерства финансов и выделения как минимум $1 миллиарда на строительство детских садов ситуация не изменится.

«То, что мы сейчас с вами $6 миллионов одобрим, — честно, в масштабах страны это ерунда. Мы просто «размазываем»: один садик в один город. Это проблему не решает. В Минфин обратитесь, чтобы они дали большие деньги», — подчеркнул Дастан Бекешев.

Речь идет о дополнительном финансировании проекта «Образование для будущего». Согласно документу, Кыргызстан получит от Международной ассоциации развития кредит в размере $4 миллиона 360 тысяч и грант на $2 миллиона. Соглашение подписано в Вашингтоне в октябре 2025 года.

На данный момент охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 5 лет в Кыргызстане составляет всего 51 процент. Профильное ведомство поставило задачу: к 2030 году увеличить этот показатель до 80 процентов.