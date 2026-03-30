Кредит в $4,3 миллиона направят на расширение охвата детсадами

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике одобрил в первом чтении законопроект о ратификации соглашения с Международной ассоциацией развития (МАР). Речь идет о дополнительном финансировании проекта «Образование для будущего».

Согласно документу, Кыргызстан получит $4 миллиона 360 тысяч в качестве кредита и еще $2 миллиона в виде грантовой технической помощи. Соглашение было подписано в октябре 2025 года в Вашингтоне.

Заместитель министра образования и науки Муктарбек Баймурзаев сообщил, что выделенные средства будут направлены на следующие цели:

ремонт, восстановление и полное оснащение 9 зданий для создания детских садов полного дня;

трансформация 128 спальных комнат (использование мобильных кроватей позволит объединить игровые и спальные зоны в одном помещении, что сэкономит место и увеличит охват детей);

апробация альтернативных моделей дошкольного образования на основе государственно-частного партнерства (ГЧП);

повышение квалификации воспитателей и персонала во вновь созданных детских садах.