10:27
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Чудаки парковки

Бардак на парковках: в Бишкеке за полдня выписали десятки штрафов

В Бишкеке усилили меры по соблюдению правил парковки. Только за первую половину дня сотрудники милиции составили более 20 административных протоколов, сообщили в ГУВД столицы.

По данным ведомства, рейды проводят сотрудники полка патрульно-постовой службы милиции. Основная цель — повышение культуры парковки и соблюдение Правил дорожного движения.

В ходе мероприятий милиционеры проводят разъяснительные беседы с водителями, припарковавшими автомобили в неположенных местах, и напоминают о последствиях нарушений.

Несмотря на профилактический характер работы, нарушителей привлекают к ответственности по статье 188 Кодекса о правонарушениях. Общая сумма штрафов превысила 20 тысяч сомов.

В ГУВД обратились к жителям и гостям столицы с призывом соблюдать правила парковки, подчеркивая, что неправильная стоянка создает помехи для движения и затрудняет работу экстренных служб.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368162/
просмотров: 114
Версия для печати
31 марта, вторник
10:27
В Бишкеке пройдет выставка «Energy Expo Kyrgyzstan — ШОС 2026» В Бишкеке пройдет выставка «Energy Expo Kyrgyzstan — ШО...
10:21
Бардак на парковках: в Бишкеке за полдня выписали десятки штрафов
10:21
В городе Ош исчезли уникальные мозаики: их снесли, не включив в наследие
10:14
Льготы на учебу для детей матерей-героинь: комитет Жогорку Кенеша одобрил проект
10:14
Эксперт ООН по разминированию предупредил о новых угрозах в Ормузском проливе