Бардак на парковках: в Бишкеке за полдня выписали десятки штрафов

В Бишкеке усилили меры по соблюдению правил парковки. Только за первую половину дня сотрудники милиции составили более 20 административных протоколов, сообщили в ГУВД столицы.

По данным ведомства, рейды проводят сотрудники полка патрульно-постовой службы милиции. Основная цель — повышение культуры парковки и соблюдение Правил дорожного движения.

В ходе мероприятий милиционеры проводят разъяснительные беседы с водителями, припарковавшими автомобили в неположенных местах, и напоминают о последствиях нарушений.

Несмотря на профилактический характер работы, нарушителей привлекают к ответственности по статье 188 Кодекса о правонарушениях. Общая сумма штрафов превысила 20 тысяч сомов.

В ГУВД обратились к жителям и гостям столицы с призывом соблюдать правила парковки, подчеркивая, что неправильная стоянка создает помехи для движения и затрудняет работу экстренных служб.