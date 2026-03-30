18:46
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

Вырубка деревьев в сквере имени Тоголока Молдо. Ответ мэрии Бишкека

В Бишкеке муниципалитет прокомментировал жалобы жителей на вырубку деревьев в сквере имени Тоголока Молдо на улице Московской. По данным мэрии, работы связаны с реконструкцией пешеходной инфраструктуры.

Читайте по теме
В Бишкеке в сквере на улице Московской вырубают деревья, жители против

Как сообщили в ее пресс-службе со ссылкой на «Бишкекзеленстрой», на этом участке обновляется тротуар, включая установку новых лотков для водоотведения. В связи с этим часть деревьев подлежит вынужденному выпиливанию.

В муниципалитете подчеркнули, что решения принимаются после обследования состояния зеленых насаждений и с учетом технической необходимости. Основная цель работ — улучшение условий для пешеходов, повышение безопасности и предотвращение подтоплений.

Напомним, ранее жители города выразили недовольство происходящим. По их словам, под снос попадают визуально здоровые деревья, что вызывает обеспокоенность на фоне приближающегося летнего сезона.

В мэрии заверили, что после завершения реконструкции на территории сквера будет проведено компенсационное озеленение с высадкой новых деревьев и благоустройством. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368061/
просмотров: 280
Версия для печати
30 марта, понедельник
18:40
Жители села Бактуу-Долоноту жалуются на грязную питьевую воду Жители села Бактуу-Долоноту жалуются на грязную питьеву...
18:33
Кыргызстан избран первым зампредом комитета Глобального горного партнерства
18:20
Вырубка деревьев в сквере имени Тоголока Молдо. Ответ мэрии Бишкека
18:01
Республиканская олимпиада: в командном зачете лидируют Бишкек, Ош и Чуй
17:50
Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ