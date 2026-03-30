Вырубка деревьев в сквере имени Тоголока Молдо. Ответ мэрии Бишкека

В Бишкеке муниципалитет прокомментировал жалобы жителей на вырубку деревьев в сквере имени Тоголока Молдо на улице Московской. По данным мэрии, работы связаны с реконструкцией пешеходной инфраструктуры.

Как сообщили в ее пресс-службе со ссылкой на «Бишкекзеленстрой», на этом участке обновляется тротуар, включая установку новых лотков для водоотведения. В связи с этим часть деревьев подлежит вынужденному выпиливанию.

В муниципалитете подчеркнули, что решения принимаются после обследования состояния зеленых насаждений и с учетом технической необходимости. Основная цель работ — улучшение условий для пешеходов, повышение безопасности и предотвращение подтоплений.

Напомним, ранее жители города выразили недовольство происходящим. По их словам, под снос попадают визуально здоровые деревья, что вызывает обеспокоенность на фоне приближающегося летнего сезона.

В мэрии заверили, что после завершения реконструкции на территории сквера будет проведено компенсационное озеленение с высадкой новых деревьев и благоустройством.