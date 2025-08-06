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Общество

Это что за вонь? Мэр Бишкека нашел на складе десятки килограммов тухлой курицы

Во время очередного рейда по столичным рынкам и складам мэр Бишкека Айбек Джунушалиев столкнулся с крайне неприятной находкой — в одном из складских помещений обнаружили десятки килограммов протухшей курицы, предположительно предназначенной для точек фастфуда. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.  

«Это что за вонь?» — воскликнул градоначальник, войдя в помещение, где стояли ящики с испорченными куриными крылышками. 

На месте составлен административный протокол. Владельцу склада выписали штраф в размере 5 тысяч сомов.

Также выясняется, куда именно планировалась поставка продукции. По предварительным данным, тухлое мясо могли получать отдельные заведения быстрого питания.

Мэрия обещает усилить проверки складов и поставщиков пищевой продукции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338719/
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