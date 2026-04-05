07:46
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Общество

Температурные рекорды. Самым теплым 5 апреля в Бишкеке было в 2004 году

Самым теплым 5 апреля в Бишкеке было в 2004 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +30,7 градуса.

Самым холодным — в 2011-м, когда температура составила −5 градусов.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет +12,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2022 года со среднемесячной температурой +17,2 градуса.

Самым холодным — апрель 1955-го со средней температурой +8,6 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 5 апреля в столице будет пасмурно, ожидаются дождь и гроза. Днем термометры покажут +19 градусов, а ночью — +13.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368983/
просмотров: 817
Версия для печати
Материалы по теме
6 апреля, понедельник
07:43
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5, оно ощущалось в Кыргызстане В Китае произошло землетрясение магнитудой 5, оно ощуща...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино
18:30
6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:36
Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета