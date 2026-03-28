Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 марта будет солнечно. Температура воздуха ожидается +24 градуса.

Отключения света, воды и газа

С 9.00 на неопределенный срок отключат воду в район, ограниченный улицами Абдрахманова, Фрунзе, Суйумбаева, проспектом Чуй, рекой Аламедин, линией железной дороги, улицами Московской, Шопокова.

У кого намечается той

Актан Исабаев

Родился 28 марта 1972 года. Певец, композитор, продюсер.

Памятные даты

Час Земли

 

Время проведения Часа Земли в 2026-м — 28 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени. 

Час Земли — это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, которая проводится в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.

Смысл этой акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идее необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.

В США запатентована стиральная машина

Фото из интернета
Фото из интернета

28 марта 1797-го в США Натаниэль Бриггс из Нью Гемпшира запатентовал первую стиральную машину.

Она была совсем не похожа на те устройства, которыми мы пользуемся сегодня, но основную функцию — облегчение ручной стирки — выполняла. Основу конструкции первой стиральной машины представлял деревянный ящик на подвижной раме.

Год за годом стиральные машины становились все совершеннее — они научились полоскать, отжимать, сами выключаться, обладают несколькими режимами стирки, уменьшились в размерах. Техническая эволюция стиральных машин сопровождалась и их эстетическим совершенствованием. Кроме инженеров, над этими изделиями работали еще и дизайнеры.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Александр Игнатьев

Народный художник Киргизской ССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула родился 28 марта 1906 года в Валуйки (Белгородская область).

С 1934-го — член Союза художников СССР.

В историю кыргызского искусства один из старейших художников Кыргызстана вошел как мастер лирического и индустриального пейзажа. Создал работы, посвященные горной природе, жизни животноводов высокогорья и новостройкам социалистической Киргизии. Разработал тему Токтогульской ГЭС, которая на много лет стала главной темой его творчества.

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», четырьмя почетными грамотами Верховного Совета Киргизской ССР, занесен в летопись Трудовой славы Киргизской ССР.

Участник республиканских, всесоюзных и международных выставок. Работы находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, музеях СНГ.

Умер в 1998-м.

