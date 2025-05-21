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Общество

Более 54 тысяч отцов не платят алименты. Интервью с автором сервиса AliMetr

В Кыргызстане более 54 тысяч родителей уклоняются от выплаты алиментов. Многие женщины не знают, с чего начать процесс, как оформить документы и не бояться осуждения.

Новый онлайн-инструмент AliMetr помогает разобраться в сложной юридической теме простым и понятным языком. О том, как появилась идея проекта, зачем он нужен и что планируется в будущем, в интервью 24.kg рассказывает автор инициативы Айгерим Аширбекова.

24.kg
Фото 24.kg. Автор инициативы Айгерим Аширбекова

— Что побудило вас создать AliMetr? Почему именно тема алиментов?

— Причина обращения к теме алиментов — это прежде всего забота об интересах ребенка. В Кыргызстане более 54 тысяч отцов не платят алименты. А многие матери просто не знают, как защитить права детей и добиться справедливой поддержки.

Мы поняли, что тема алиментов остается сложной, тревожной и даже стигматизированной. Люди теряются в юридических формулировках, боятся обращаться в суд, не знают, с чего начать. Нам захотелось создать онлайн-инструмент, который не пугает, а помогает — понятно, спокойно, по-человечески.

— С какими основными проблемами чаще всего сталкиваются люди, когда речь идет об алиментах?

— Прежде всего страх и растерянность. Люди боятся, что все окажется слишком сложно, что им откажут, что их осудят. Очень часто человек просто не понимает, какие документы нужны, куда обращаться. Не хватает простой, честной информации.

Мы создали AliMetr, чтобы закрыть эти пробелы — не только юридически, но и эмоционально: поддержать, объяснить, направить.

24.kg
Фото 24.kg. Новый онлайн-инструмент AliMetr

— Для кого в первую очередь предназначен ваш сайт?

— Для всех, кто отвечает за ребенка и хочет получить или платить алименты честно и по закону. Это могут быть матери, отцы, бабушки, дедушки, опекуны — любой человек, оказавшийся в такой жизненной ситуации.

— Какие возможности предоставляет AliMetr?

— На сайте есть:

  • онлайн-калькулятор алиментов;
  • генератор исков и заявлений;
  • пошаговые инструкции;
  • разъяснение юридических терминов простым языком;
  • ответы на частые вопросы;
  • удобная мобильная версия.

— Расскажите подробнее, как работает калькулятор алиментов?

— Он учитывает число детей, возможный доход родителя, регион проживания. Это позволяет понять, на какую примерную сумму можно рассчитывать, и лучше подготовиться к разговору или к суду.

— Можно ли с помощью сайта сразу подать заявление в суд?

— Пока через сайт можно только подготовить заявление. Мы подробно объясняем, куда его подавать и какие шаги делать дальше. Онлайн-подача пока не реализована, но мы готовы проработать ее, если будет поддержка со стороны госорганов.

— Планируете ли вы развивать сайт, добавлять новые функции?

— Да, мы думаем о расширении. В первую очередь это чат с юристом, потому что такая поддержка очень востребована. Также рассматриваем возможность интеграции с государственными системами, чтобы сделать процесс еще удобнее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329856/
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