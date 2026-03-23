В Бишкеке открывается выставка «Текстиль. Нить времени»

26 марта бишкекчан и гостей столицы приглашают на выставку «Текстиль. Нить времени», приуроченную к открытию Центра традиционных ремесел при Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

По данным музея, эта выставка о трансформации природных материалов в объекты искусства. Текстиль веками служил народам, проживающим на территории Кыргызстана, в утилитарно-бытовом и сакральном смыслах от рождения до смерти. Текстиль создавал дом, согревал, защищал, отделял внутреннее от внешнего, формировал пространство — физическое и символическое (от напольных ковров до одежды).

«В этой выставке мы, с одной стороны, делаем акцент на базовых понятиях и контекстах, которые, как оказалось, не так уж общеизвестны: сырье, техника изготовления материала, его роль в жизни человека. С другой стороны, мы предлагаем увидеть текстиль не просто как бытовой объект и не только как ремесленный продукт, а как знания, передаваемые из поколения в поколение», — сообщают организаторы.