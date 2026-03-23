Общество

Новый тест по слюне поможет выявлять болезнь Паркинсона — исследование

Ученые из Кореи разработали новый метод ранней диагностики неврологических заболеваний. Технология позволяет выявлять изменения, связанные с болезнями мозга, всего по одной капле слюны, сообщает TengriHealth.

По его данным, группа ученых из Корейского университета, медицинского колледжа Католического университета Кореи совместно с Корейским институтом материаловедения создала технологию, способную выявлять структурные изменения белков, вызывающих неврологические расстройства.

Платформа, называемая GME—SERS, позволяет обнаруживать патологические изменения в белках с помощью слюны. Это заменяет традиционные методы диагностики, такие как анализ крови или спинномозговой жидкости, которые являются дорогостоящими и инвазивными.

Технология использует специальные наноструктуры из золота и оксида меди, которые многократно усиливают очень слабые молекулярные сигналы. Благодаря этому система может точно определять изменения в белках, связанные с развитием заболеваний. Обычными методами диагностики сделать это трудно.

В исследовании, проведеннном совместно с больницей Святого Винсента, ученые проанализировали слюну 44 пациентов с эпилепсией, шизофренией и болезнью Паркинсона, а также 23 здоровых добровольцев.

Технология смогла классифицировать неврологические расстройства с точностью от 90 до 98 процентов.

Ученые считают, что этот метод можно будет применять не только в больницах, но и в домашних условиях при помощи портативных устройств.
