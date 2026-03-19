Ближний Восток: в ловушке у Ормузского пролива оказались более 20 тысяч моряков

Более 20 тысяч моряков и около 3,2 тысячи судов не могут покинуть район Персидского залива к западу от Ормузского пролива на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Служба новостей ООН со ссылкой на Международную морскую организацию (ИМО).

Агентство ООН проводит в Лондоне чрезвычайное заседание, чтобы обсудить меры поддержки моряков и судов, оказавшихся «в ловушке» на одном из ключевых маршрутов мировой торговли.

По данным британской Службы морской безопасности, с 28 февраля по 17 марта зафиксирован 21 инцидент, включая 16 атак и 5 случаев «подозрительной активности». Среди них — удары по танкерам и контейнеровозам у берегов ОАЭ и Ирака, которые привели к пожарам и эвакуации экипажей.

Генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес напомнил, что с начала конфликта в результате атак на суда погибли как минимум семь моряков, еще несколько получили ранения.

«Каждый раз, когда судоходство рассматривается как сопутствующий ущерб в ходе конфликтов, страдает весь мир — от глобальной экономики до продовольственной безопасности», — сказал он.

Глава ИМО подчеркнул, что около 20 тысяч моряков остаются в Персидском заливе, подвергаясь высоким рискам и испытывая значительный психологический стресс. «Я вновь призываю все судоходные компании проявлять максимальную осторожность при работе в затронутом регионе и по возможности избегать его», — заявил он.

Отмечается, что экстренная сессия вызвала споры среди государств. Делегации Ирана и России поставили под сомнение необходимость заседания, указав на возможное нарушение процедурных правил ИМО, включая отсутствие надлежащего уведомления. Несмотря на это, Совет ИМО принял решение воспользоваться статьей свода правил, позволяющей провести заседание без соблюдения стандартных требований.

Представитель Объединенных Арабских Эмиратов резко осудил удары со стороны Ирана, назвав их «неспровоцированными» и «незаконными», и подчеркнул, что они представляют серьезную угрозу международному судоходству и региональной стабильности. В ОАЭ отметили необходимость защиты свободы судоходства, особенно в районе Ормузского пролива, и подтвердили право на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

Ряд стран акцентировал внимание на положении моряков, оказавшихся в зоне конфликта.

Швеция приветствовала обсуждение, отметив необходимость сохранять внимание международного сообщества к судьбе «невинных моряков», остающихся заблокированными в регионе.

Нидерланды подчеркнули, что моряки продолжают работать в крайне опасных условиях и зачастую не имеют возможности покинуть район. Делегация призвала обеспечить им доступ к базовым ресурсам, включая продовольствие и питьевую воду, и поставить их безопасность в приоритет.

Китай призвал к немедленному прекращению боевых действий, заметив, что только деэскалация может обеспечить безопасность в районе Ормузского пролива. Китайская делегация также предупредила, что, если «нормальный порядок морских перевозок» не будет восстановлен в срочном порядке, это может иметь серьезные последствия для мировой экономики и торговли.

Соединенные Штаты, в свою очередь, сообщили о создании механизма перестрахования, который, как ожидается, поможет восстановить доверие на рынке и возобновить энергетические и коммерческие перевозки. Американская делегация также приветствовала дополнительные инициативы, включая предложение, представленное Совету ИМО, по созданию безопасного морского коридора для эвакуации торговых судов из пострадавших районов.

Делегация США призвала партнеров поддержать усилия по возобновлению судоходства через пролив.

С 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль продолжают военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе столица. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану убиты верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько других высокопоставленных чиновников. Эскалация на Ближнем Востоке продолжается.