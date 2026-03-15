Тегеран не перекрывал Ормузский пролив, проход по нему невозможен только для танкеров США и Израиля, заявил журналистам глава МИД Ирана Аббаса Аракчи.

«Ормузский пролив открыт, он закрыт только для танкеров и судов, которые принадлежат нашим врагам, тем, кто атакует нас и наших союзников. Остальные могут проходить, но, конечно, многие предпочитают не делать этого из соображений безопасности. Могу лишь сказать, что пролив закрыт лишь для американских, израильских судов и танкеров», — прокомментировал он.

По его словам, Вооруженные силы страны дадут ответ в случае атаки на нашу нефтяную и энергетическую инфраструктуру.

«Они атакуют любую энергетическую инфраструктуру в регионе, которая принадлежит американской компании или владельцем акций которой является американская компания», добавил глава МИД Ирана.

С 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль продолжают военную операциюпротив Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе столица. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану убиты верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько других высокопоставленных чиновников. Эскалация на Ближнем Востоке продолжается.