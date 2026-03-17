Реконструкцию аэропорта «Манас» планируют завершить в мае

Реконструкция «Манаса» завершится в мае. Об этом сообщил директор по инфраструктуре и региональным аэропортам ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Алтынбек Мамбетов.

По его словам, работы разделены на два этапа. Первый уже завершен согласно графику — проведено обновление взлетно-посадочной полосы, включая укладку нового асфальтового покрытия, а также модернизацию светосигнальной и осветительной систем.

«Все работы по первому этапу полностью завершены, получен соответствующий сертификат», — отметил Алтынбек Мамбетов.

Второй этап включает расширение аэровокзального комплекса и обновление внутренних помещений. Эти работы, начатые в прошлом году, планируется завершить в мае. После этого новая часть терминала будет введена в эксплуатацию и начнет принимать пассажиров. Параллельно будет продолжена реконструкция старой части здания.

В компании добавили, что поэтапный ввод позволит не останавливать работу аэропорта и обеспечить удобство для пассажиров.