В Бишкеке 17 марта будет ясно. Температура воздуха ожидается +13 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 19.16. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

Отключения света, воды, газа

9.00-16.00 — проспект Чингиза Айтматова, 93/1; 93/2; 93/3; 93/4; 93/5; 93/6; улицы Токтоналиева, 139/3; 157; 153; 153/3; 155; Толомуша Океева, 39/3; 39/4; 39/8; 39/7; 39/6.

Памятные даты

День памяти жертв аксыйской трагедии

Фото из интернета. Монумент, посвященный жертвам аксыйских событий

Аксыйские события — расстрел демонстрации местного населения села Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области 17 марта 2002 года, протестовавшего против передачи части кыргызских территорий Китаю. Непосредственным поводом к волнениям стал арест властями земляка аксыйцев депутата Азимбека Бекназарова.

Жертвами применения огнестрельного оружия стали шесть человек.

Кризис в Аксы привел к отставке премьер-министра Курманбека Бакиева и его правительства, а также подорвал доверие к президенту Аскару Акаеву.

Люди, которые меняли мир

Родился музыкант Ростислав Миронович

Фото culturavrn.ru. Ростислав Миронович

Родился в 1904-м в Майкопе. Еще в музучилище начал сочинять — написал несколько романсов, оркестровых пьес и детскую оперу «Листопад».

С 1945 по 1962 год дирижировал в Кыргызском театре оперы и балета, поставил 25 новых оперных и балетных спектаклей, среди которых «Раймонда», «Волшебная флейта», «Русалка», «Риголетто», «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица». Преподавал в Кыргызском музыкальном училище по классу флейты, а также дирижирование и теоретические дисциплины. Во время работы в Киргизии получил звание заслуженного деятеля искусств.

Писал музыку специально для темир комуза. Одно из произведений Ростислава Мироновича «Киргизский напев» исполнил Байкальский варганный ансамбль.

Среди его учеников народный артист Киргизской ССР Насыр Давлесов, профессор Кайыпбек Айтыгулов.

Умер в апреле 1998-го.

Родился писатель Салижан Жигитов

Фото из интернета. Салижан Жигитов

В 1936 году родился писатель, драматург, критик, пародист, переводчик, публицист, ученый, дипломат, общественный и государственный деятель Салижан Жигитов.

Внес большой вклад в развитие и становление кыргызской дипломатии, будучи послом КР в Узбекистане.

Автор нескольких сборников литературно-критических статей, ряда поэтических сборников, отличающихся глубоким лиризмом, высоким профессионализмом. За участие в создании многотомной Кыргызской советской энциклопедии в 1984-м удостоен Государственной премии Киргизской ССР в области науки и техники.

Умер 11 февраля 2006 года.

Родился режиссер Владислав Пази

Фото ГНРТД имени Чингиза Айтматова. Владислав Пази

Заслуженный деятель искусств Кыргызстана и России, театральный режиссер, актер Владислав Борисович Пази родился 17 марта 1945 года в Ленинграде.

Ставил спектакли во Владимире, Мурманске, Петрозаводске. С 1986-го работал в Русском драмтеатре имени Надежды Крупской во Фрунзе в качестве главного режиссера. В 1987 году избран коллективом театра на должность художественного руководителя, проработал на ней до 1992-го. В 1992 году удостоен звания заслуженного деятеля искусств КР.

Спектакль «Смотрите, кто пришел!» по пьесе Владимира Арро, поставленный режиссером в 1986-м, удостоен премии Министерства культуры Киргизской ССР за лучшую режиссерскую работу года. Широкое общественное признание получил спектакль «Диктатура совести» по пьесе Михаила Шатрова, представленный в 1987-м на соискание премии имени Муратбека Рыскулова.

С деятельностью Владислава Пази связано успешное открытие в театре Малой сцены.

В 1993 году режиссер вернулся в Санкт-Петербург. В 2002-м удостоен звания заслуженного деятеля искусств России.

Умер 13 мая 2006 года в Софии (Болгария).

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

