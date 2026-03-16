Общество

В жилмассиве «Калыс-Ордо» строится дополнительный корпус школы на 650 мест

Министр строительства Нурдан Орунтаев совместно с руководителями профильных департаментов ознакомился с ходом возведения школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» Первомайского района.

Строительство ведется за счет средств республиканского бюджета. Согласно проекту, здание школы будет двухэтажным с подвальным помещением и рассчитано на 650 ученических мест. В учебном заведении предусмотрены современные условия: просторные классы, столовая, компьютерный класс, кабинеты труда, актовый и спортивный залы со всеми необходимыми условиями.

В настоящее время на объекте продолжаются земляные работы.

Отметим, что в настоящее время в средней общеобразовательной школе № 86 обучаются 4 тысячи 385 учеников.
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Beeline представляет новый тариф «Укмуш АI» с безлимитным трафиком на ИИ
Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с 85-летием
«Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финграмотности в регионах
В «Умай Групп» подвели итоги акции «Праздник к нам приходит!»
