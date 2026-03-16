Общество

В Манасе приостановлено строительство 14-этажного жилого комплекса

В городе Манас Джалал-Абадской области приостановлено строительство 14-этажного жилого комплекса из-за нарушений закона. Об этом сообщили в пресс- службе Минстроя.

По ее данным, в ходе внеплановой проверки выяснилось, что строительство велось без необходимых разрешительных документов и положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации. Работы по бетонированию фундаментной плиты проводились до завершения земельных работ.

Отмечается, что объект не был внесен в единый государственный реестр строящихся объектов. Нарушения правил охраны труда и техники безопасности создавали угрозу жизни и здоровью рабочих.

10 февраля 2026 года уже было выдано предупреждение компании о необходимости устранить нарушения, однако требования не были выполнены.

В результате ООО «Легион Констракшн» оштрафовано на 200 тысяч сомов, а работы приостановлены до полного устранения выявленных нарушений.
Материалы по теме
В Оше выявили 34 незаконные стройки. Мэр и министр встретились с застройщиками
Минстрой: Возведение дома в селе Орто-Сай ведется с соблюдением норм
В Кыргызстане объем ВВП в строительстве достиг 438,5 миллиарда сомов
В Минстрое КР проведена ротация руководителей четырех департаментов
За февраль выдано 73 техзаключения по объектам строительства по всей стране
В Бишкеке при строительстве корпуса школы № 72 повредили водопровод
Сменился начальник Джалал-Абадского областного управления архитектуры
На стройке ГИК в Караколе устранили нарушения после видео в соцсетях
В Таласе компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушения техрегламентов
Опыт самообеспечения Минстроя применят в других ведомствах? Ответ кабмина
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
За&nbsp;долги по&nbsp;штрафам за&nbsp;нарушение ПДД могут закрыть доступ к&nbsp;правам и&nbsp;сделкам За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершил национальную инициативу по&nbsp;финансовой грамотности в&nbsp;вузах «Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финансовой грамотности в вузах
В&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; подвели итоги акции &laquo;Праздник к&nbsp;нам приходит!&raquo; В «Умай Групп» подвели итоги акции «Праздник к нам приходит!»
В&nbsp;центре Бишкека демонтируют конструкцию на&nbsp;пересечении Чуй/Абдрахманова В центре Бишкека демонтируют конструкцию на пересечении Чуй/Абдрахманова
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
