Мэр Бишкека поручил подготовить площадку под новую транспортную развязку

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев совместно с руководителями городских служб провел рабочий объезд ключевых инфраструктурных объектов столицы. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Первым объектом стала площадка на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого, где планируется строительство новой транспортной развязки.

Мэр поручил профильным службам начать подготовительные работы и устранить препятствия для строительства.

Далее проверили пробивку дороги на улице Бакаева и строительство новой пятиэтажной станции юных техников с лабораториями, обсерваторией, музеем, залами для занятий и библиотекой. Открытие объекта запланировано на 1 июня 2026 года.

Также инспекция охватила строительство дополнительного корпуса детского сада № 131, где мэр предложил рассмотреть возможность строительства трехэтажного здания вместо двухэтажного для удобства детей.







Завершающим пунктом объезда стал водозабор «Орто-Алыш». Сегодня от него получают питьевую воду 40 процентов жителей Бишкека. На водозаборе ведутся работы по очистке подпиточных озер и планируется строительство 12-го подпиточного озера для стабильного водоснабжения города.

По итогам выезда мэр поручил проверить законность объектов рядом с водозабором и активизировать разработку нового подпиточного озера, подчеркнув стратегическое значение территории.