Минприроды разрешили ввести собственную форменную одежду

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление, регулирующее порядок ношения специальной и ведомственной формы.

Теперь право на ношение ведомственной формы официально предоставлено Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Как уточняется в документе, введение формы осуществят за счет средств специального счета министерства, без дополнительной нагрузки на государственный бюджет.

Изменения направлены на упорядочение внешнего вида сотрудников ведомства и повышение уровня их идентификации при исполнении служебных обязанностей.

Постановление вступает в силу через десять дней.