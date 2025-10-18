Минприроды разрешили ввести собственную форменную одежду

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление, регулирующее порядок ношения специальной и ведомственной формы.
Теперь право на ношение ведомственной формы официально предоставлено Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора.
Как уточняется в документе, введение формы осуществят за счет средств специального счета министерства, без дополнительной нагрузки на государственный бюджет.
Изменения направлены на упорядочение внешнего вида сотрудников ведомства и повышение уровня их идентификации при исполнении служебных обязанностей.
Постановление вступает в силу через десять дней.