Общество

Форму ГКНБ обновят: оливковый цвет с васильковым околышем и эмблемой орла

Проект указа президента о внесении изменений в нормы ношения военной формы вынесли на общественное обсуждение. Документ касается униформы военнослужащих Государственного комитета национальной безопасности.

Согласно проекту, для формы ГКНБ предлагают ввести васильковый цвет в качестве одного из основных элементов. Изменения также затрагивают описание полевой и утепленной куртки: уточняются фасон, расположение карманов, капюшона и крепление погон. Для высшего офицерского состава допускается использование воротника из каракуля.

Отдельно описан новый вариант фуражки оливкового цвета с васильковым околышем и эмблемой орла. Для полковников разрешена эмблема с государственным гербом.

Кроме того, проектом уточняются правила ношения формы курсантами Академии ГКНБ имени А.Бакаева, для которых закрепляют отдельные комплекты летней и зимней формы.

Проект вступит в силу после официального опубликования и завершения этапа общественного обсуждения.
