Кабмин утвердил новый список ведомств, которым разрешено ношение формы

Кабинет министров утвердил обновленный список государственных и муниципальных органов, сотрудники которых могут носить специальную и ведомственную форменную одежду. Соответствующее постановление заменяет собой все прежние решения правительства, принятые с 2015 по 2025 год и регулирующие вопросы форменной одежды.

Как указано в документе, утвержден новый перечень структур, на которые распространяется право ношения формы. В него входят государственные органы, подведомственные учреждения и исполнительные органы местного самоуправления.

Одновременно постановление признает утратившими силу 15 предыдущих актов правительства и кабмина, которые в разное время вносили изменения в правила ношения форменной одежды, в том числе документы 2015, 2017, 2020, 2021, 2023, 2024 и 2025 годов.

Органам и организациям, включенным в новый перечень, поручено в двухмесячный срок принять необходимые меры для приведения своей деятельности в соответствие с постановлением. Реализация требований будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами.

Постановление вступает в силу через десять дней.