Общество

ЕС отметил значительный прогресс Кыргызстана по выходу из черного списка авиации

Европейская комиссия и Комитет Евросоюза по безопасности полетов (EU Air Safety Committee) направили Государственному агентству гражданской авиации Кыргызстана официальное письмо с признанием значительного прогресса, достигнутого страной в 2025 году в сфере авиационной безопасности. Туда включены реформы законодательства, усиление институционального потенциала, рост числа инспекторов и внедрение современных процедур надзора, сообщил глава ведомства Данияр Бостонов.

Это первое позитивное письмо Комитета ЕС по безопасности полетов за всю 19-летнюю историю нахождения Кыргызской Республики в авиационном черном списке Евросоюза.

По словам Данияра Бостонова, «впервые за много лет мы видим не формальные замечания, а доверие, диалог и конкретную дорожную карту».

«Это результат системной и сложной работы всей команды», — сказал он.

Если весной следующего года миссия ЕС подтвердит готовность национальной системы гражданской авиации, КР может вплотную приблизиться к одному из самых важных решений в истории отрасли.

Ранее Госагентство гражданской авиации в Брюсселе успешно представило результаты реформ в области надзора за безопасностью полетов.

«Самое важное в этом письме — четко зафиксировано: если Государственное агентство гражданской авиации успеет завершить все процедуры и требования, обозначенные Европейской комиссией, то миссия Европейского союза по черному списку прибудет в Кыргызстан в марте 2026 года. Это будет финальный аудит со стороны ЕС», — пояснил глава ведомства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354706/
просмотров: 220
