Президент утвердил изменения в военную форму сотрудников ГКНБ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ о внесении изменений в ряд своих прежних указов, регулирующих военную форму, знаки различия и правила ношения обмундирования военнослужащих, в том числе сотрудников ГКНБ.

Согласно документу, изменения вносятся в указы от 11 мая 2022 года № 148 и 28 декабря 2022-го № 413.

В частности, для работников ГКНБ утверждается отдельная цветовая гамма формы — темно-синего цвета, а также детально описываются новые элементы зимней и летней полевой формы, включая утепленные куртки, головные уборы, съемные капюшоны, погоны и обувь.

Кроме того, уточняется форма повседневной, полевой и парадной одежды курсантов Академии ГКНБ имени генерал-лейтенанта Анарбека Бакаева. В документе подробно прописаны комплекты летней и зимней формы, включая фуражки, кители, брюки, пальто, перчатки и аксессуары.

Также установлено, что реализация указа будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий и последующие годы для ГКНБ.

Документ вступает в силу через 10 дней.