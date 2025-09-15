Цифровизацию авиаперевозок обсудили Госагентство гражданской авиации КР и IATA

Цифровизацию авиаперевозок обсудили Государственное агентство гражданской авиации Кыргызстана и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

По данным ведомства, директор Данияр Бостонов встретился с региональным менеджером по Центральной Азии IATA Ризваном Ахмедом Сиддику. Стороны обсудили цифровизацию пассажирских и грузовых авиаперевозок с внедрением современных решений для упрощения и ускорения процедур, а также проект Performance-Based Navigation в деятельности ГП «Кыргызаэронавигация», совершенствование аэронавигационных процессов и перспективные направления сотрудничества в авиации и смежных областях.

В Госагентстве гражданской авиации отметили, что такие встречи способствуют развитию международного сотрудничества, повышению эффективности работы авиационной отрасли и интеграции КР в глобальную авиационную систему.