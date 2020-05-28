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Общество

В Кыргызстане эпизоотическая обстановка стабильная

В Кыргызстане эпизоотическая обстановка стабильная. Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

По его словам, сейчас скот перегоняют на весенние и летние пастбища.

«Дважды в год мы проводим вакцинацию. Весеннюю уже завершаем. Против семи особо опасных болезней (чума, сибирская язва и другие) мероприятия осуществляются. Вакцины у нас в достаточном количестве», — сказал он.

Калысбек Жумаканов добавил, что мы имеем относительно стабильную ситуацию в этом году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154016/
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