В Кыргызстане эпизоотическая обстановка стабильная. Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

По его словам, сейчас скот перегоняют на весенние и летние пастбища.

«Дважды в год мы проводим вакцинацию. Весеннюю уже завершаем. Против семи особо опасных болезней (чума, сибирская язва и другие) мероприятия осуществляются. Вакцины у нас в достаточном количестве», — сказал он.

Калысбек Жумаканов добавил, что мы имеем относительно стабильную ситуацию в этом году.