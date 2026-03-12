20:25
USD 87.45
EUR 100.98
RUB 1.10
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызские хоррор и криминальную драму, мультфильм о детеныше марсупилами, а также сказочный сиквел.

1
«Кара дуба 2» (хоррор)

Жылдыз, расставшись с мужем, устраивается на работу в новую компанию и влюбляется в своего начальника Максата. Не сумев привлечь его внимание и отчаявшись, она обращается к ясновидящей и просит сделать приворот. Заклинание срабатывает, но что произойдет с Максатом после того, как оно подействует?

2
«Напоминание о нем» (драма)

Кенна Роуэн возвращается в город после пяти лет тюрьмы и надеется воссоединиться со своей четырехлетней дочерью. Но все вокруг хотят разлучить мать с ребенком. Единственным, кто не избегает Кенну, оказывается владелец местного бара Леджер Уорд. Между мужчиной и женщиной устанавливается тесная дружеская связь, которая в любой момент может вырасти в нечто большее.

3
«Черный двор» (криминальная драма)

Продолжение культового сериала. Заключенный Муха пытается сбежать из тюрьмы, но его план рушится, когда на пути встает друг детства — Боб, который несет службу в тюрьме и узнает о планах Мухи. Фильм о двух друзьях, разделенных системой: один мечтает о побеге, другой обязан этот побег остановить.

4
«Марсупилами. Пушистый круиз» (комедия)

Чтобы сохранить работу в зоопарке, Дэвид соглашается перевезти некий груз на круизном лайнере. Пользуясь предоставленной возможностью, он приглашает в тур бывшую жену и сына, с которыми хочет наладить отношения. Но когда коллега Дэвида случайно открывает посылку, на воле оказывается очаровательный детеныш марсупилами — рыжий пушистый зверек, за которым охотятся все браконьеры мира.

5
«К себе нежно» (мелодрама)

Надя — успешный отоларинголог-хирург, но к своим 40 годам она вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе. Каждый день на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать, а, может, никогда и не слышала. Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви. И в ее жизни возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя.

6
«Царевна-лягушка 2» (фэнтези)

Сняв проклятие Кощея, Иван Царевич и Василиса готовятся к долгожданной свадьбе. Но прямо во время церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает невесту. Чтобы спасти Василису, Иван, его сестра Варя и их друзья отправляются в путешествие в волшебное Тмутараканское царство. Их ждут испытания, встречи с чудесами и проверка настоящей любви, способной победить даже самую темную магию.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365577/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке подвели итоги кинофорума «Үмүт»
Афиша Бишкека на неделю: мировая классика, кинопремьеры и несколько выставок
Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и праздничные концерты
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Деятели культуры просят Садыра Жапарова поддержать фильм о Фрунзе и СССР
Афиша Бишкека на неделю: музыка из аниме, кинофестиваль и российские актеры
Афиша Бишкека на выходные: цветочная ярмарка, кинопоказы и вечер поэзии
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Снятый на телефон фильм «Сон разума» вошел в международный конкурс «Умут»
Афиша Бишкека на неделю: кинопоказы, концерты и выставки
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
12 марта, четверг
20:22
На 120 процентов увеличились покупки россиян талисманов от сглаза с начала года На 120 процентов увеличились покупки россиян талисманов...
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:46
Самую древнюю из когда-либо составленных карт звездного неба восстановят ученые
19:23
НЭСК построит цеха железобетонных изделий в Чуйской и Таласской областях
19:22
Он не связывался с коррупцией. Салянова заступилась за Конгантиева