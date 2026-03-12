Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызские хоррор и криминальную драму, мультфильм о детеныше марсупилами, а также сказочный сиквел.

1 «Кара дуба 2» (хоррор) «Кара дуба 2» (хоррор)

Жылдыз, расставшись с мужем, устраивается на работу в новую компанию и влюбляется в своего начальника Максата. Не сумев привлечь его внимание и отчаявшись, она обращается к ясновидящей и просит сделать приворот. Заклинание срабатывает, но что произойдет с Максатом после того, как оно подействует?

2 «Напоминание о нем» (драма) «Напоминание о нем» (драма)

Кенна Роуэн возвращается в город после пяти лет тюрьмы и надеется воссоединиться со своей четырехлетней дочерью. Но все вокруг хотят разлучить мать с ребенком. Единственным, кто не избегает Кенну, оказывается владелец местного бара Леджер Уорд. Между мужчиной и женщиной устанавливается тесная дружеская связь, которая в любой момент может вырасти в нечто большее.

3 «Черный двор» (криминальная драма) «Черный двор» (криминальная драма)

Продолжение культового сериала. Заключенный Муха пытается сбежать из тюрьмы, но его план рушится, когда на пути встает друг детства — Боб, который несет службу в тюрьме и узнает о планах Мухи. Фильм о двух друзьях, разделенных системой: один мечтает о побеге, другой обязан этот побег остановить.

4 «Марсупилами. Пушистый круиз» (комедия) «Марсупилами. Пушистый круиз» (комедия)

Чтобы сохранить работу в зоопарке, Дэвид соглашается перевезти некий груз на круизном лайнере. Пользуясь предоставленной возможностью, он приглашает в тур бывшую жену и сына, с которыми хочет наладить отношения. Но когда коллега Дэвида случайно открывает посылку, на воле оказывается очаровательный детеныш марсупилами — рыжий пушистый зверек, за которым охотятся все браконьеры мира.

5 «К себе нежно» (мелодрама) «К себе нежно» (мелодрама)

Надя — успешный отоларинголог-хирург, но к своим 40 годам она вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе. Каждый день на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать, а, может, никогда и не слышала. Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви. И в ее жизни возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя.

6 «Царевна-лягушка 2» (фэнтези) «Царевна-лягушка 2» (фэнтези)

Сняв проклятие Кощея, Иван Царевич и Василиса готовятся к долгожданной свадьбе. Но прямо во время церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает невесту. Чтобы спасти Василису, Иван, его сестра Варя и их друзья отправляются в путешествие в волшебное Тмутараканское царство. Их ждут испытания, встречи с чудесами и проверка настоящей любви, способной победить даже самую темную магию.