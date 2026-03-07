Мрачный триллер с Николь Кидман, драмы и боевики. Премьеры следующей недели

Вторая неделя весны (9 — 15 марта) порадует несколькими интересными премьерами. На экраны вернутся голливудские дивы первой величины: Николь Кидман примерит роль судмедэксперта в мрачном триллере, а Мишель Пфайффер попытается начать жизнь с чистого листа в живописной Монтане.

Любителей захватывающих приключений ждет продолжение фентэзийной саги о пиратах, а поклонников запутанных историй — испанская драма о роковых ошибках и семейных тайнах.

1 «Скарпетта», криминал, премьера (11 марта) «Скарпетта», криминал, премьера (11 марта)

Сериал рассказывает о Кэй Скарпетте (Николь Кидман), главном судмедэксперте, которая возвращается в Вирджинию и вновь занимает свою прежнюю должность, сталкиваясь с непростыми личными и профессиональными отношениями — в том числе с сестрой Дороти, с которой у них немало обид и тайн, подлежащих раскрытию.

2 «One Piece. Большой куш», фэнтези, второй сезон (12 марта) «One Piece. Большой куш», фэнтези, второй сезон (12 марта)

Это приключенческое фэнтези по мотивам популярной манги. Сюжет разворачивается вокруг начинающего морского волка Манки Д. Луффи, который мечтает стать Королем пиратов. Паренек собирает команду и выходит в открытое море, чтобы найти легендарный клад, спрятанный Гол Д. Роджером на одном из необитаемых островов. Тот, кто сможет заполучить заветный сундук, по праву будет считаться предводителем всей морской братии. Но на пути Луффи ожидает множество опасных приключений.

3 «Река Мэдисон», драма, премьера (14 марта) «Река Мэдисон», драма, премьера (14 марта)

Семья Клайберн, пережившая трагедию, которая разрушила их жизнь и разбила им сердца, решает начать все с чистого листа. В поисках душевного исцеления они покидают шумный Нью-Йорк и переезжают в тихую долину реки Мэдисон на юго-западе Монтаны. Смогут ли величественные пейзажи и уединение помочь им залечить раны и обрести утраченный покой? Главную роль исполнить Мишель Пфайфер.

4 «Дикий Роуз», боевик, премьера (12 марта) «Дикий Роуз», боевик, премьера (12 марта)

Наемный убийца Рузвельт (Омарион), известный как Роуз, вырос в семье элитных киллеров, использующих благотворительный фонд как прикрытие. Когда его жена и дочь бесследно исчезают, он начинает расследование. Поиски правды заставляют героя усомниться в своей семье и бросить вызов всей этой организации.

5 «Той ночью», криминал, премьера (13 марта) «Той ночью», криминал, премьера (13 марта)

Во время семейного отдыха в Доминикане Елена (Клара Галле) случайно сбивает человека. В панике она звонит сестрам, Пауле (Клаудия Салас) и Крис (Паула Усеро). Девушки решают скрыть преступление, чтобы уберечь младшую сестру, у которой есть ребенок, от тюрьмы. Но роковой выбор запускает цепь лжи, которая разрушит их жизни навсегда. Сценарий основан на одноименном бестселлере Sunday Times британской писательницы Джиллиан Макаллистер. Для экранизации действие перенесли из Италии в Доминикану, а главные героини стали испанками.

6 «Роковое соблазнение», криминал, третий сезон (13 марта) «Роковое соблазнение», криминал, третий сезон (13 марта)

Порой люди совсем мало знают правды о тех, с кем живут под одной крышей. В центре событий оказывается замужняя женщина, которая отправляется в опасное путешествие на выходные. Главная героиня уезжает далеко от дома, а затем отдается во власть мощной, но разрушительной силы рокового влечения. Однако ее погружение в омут страстей заканчивается весьма трагическим образом. Жизнь молодой женщины меняется, и теперь ей предстоит выяснить, что скрывают от нее самые близкие люди.

7 «Вирджин-Ривер», мелодрама, седьмой сезон (12 марта) «Вирджин-Ривер», мелодрама, седьмой сезон (12 марта)

Действие сериала разворачивается вокруг молодой женщины по имени Мэл, которая устраивается работать акушеркой в отдаленном калифорнийском городе под названием Вирджин-Ривер. Таким образом Мэл пытается начать все сначала и оставить в прошлом болезненные воспоминания. Вскоре она осознает, что жизнь в провинции далеко не такая простая, как может показаться. Кроме того, Мэл должна проделать большую работу со своими внутренними страхами, прежде чем позволить себе быть счастливой.

8 «Цезарь», комедия, премьера (10 марта)

Простой охранник Геша Коростылев давно смирился с серой рутиной: нелюбимая работа, тоскливый быт и пренебрежение чиновников. Но однажды он узнает, что его предком был легендарный полководец Цезарь. Правда, прадедушку звали скромнее — полковник Цезарь, и ударение в фамилии падало не туда, но Геша не вдается в детали. Окрыленный мнимым величием, он бросает жену и уходит к амбициозной Клеопатре, решив, что его ждут великие свершения.

