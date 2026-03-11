В Баткене оштрафовали стройкомпанию за нарушение техрегламента. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, в ходе проверки на строительном объекте проекта «Таза Суу», реализуемого в Самаркандекском айыльном аймаке Баткенского района, выявлен факт нарушения законодательства.

«В частности, основные этапы строительных работ, подлежащие обязательному контролю, не были приняты и оформлены в установленном порядке. Это свидетельствует о том, что требования технического регламента при выполнении строительных работ были соблюдены не в полном объеме. В результате Баткенским региональным управлением Государственного архитектурно-строительного контроля в отношении ОсОО «Инженерная защита» составлен соответствующий акт и выдано письменное предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, за нарушение технического регламента на компанию наложен штраф в 200 тысяч сомов», — говорится в сообщении.