Общество

В Баткене оштрафовали стройкомпанию за нарушение техрегламента

В Баткене оштрафовали стройкомпанию за нарушение техрегламента. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, в ходе проверки на строительном объекте проекта «Таза Суу», реализуемого в Самаркандекском айыльном аймаке Баткенского района, выявлен факт нарушения законодательства.

«В частности, основные этапы строительных работ, подлежащие обязательному контролю, не были приняты и оформлены в установленном порядке. Это свидетельствует о том, что требования технического регламента при выполнении строительных работ были соблюдены не в полном объеме. В результате Баткенским региональным управлением Государственного архитектурно-строительного контроля в отношении ОсОО «Инженерная защита» составлен соответствующий акт и выдано письменное предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, за нарушение технического регламента на компанию наложен штраф в 200 тысяч сомов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365556/
