Кыргызские товары не пускают в ЕАЭС из-за проблем с маркировкой и сертификатами

«Кыргызстанскую продукцию страны Евразийского экономического союза возвращают из-за проблем с маркировкой и сертификатами», — заявил сегодня на пресс-конференции директор центра по стандартизации и метрологии Министерства экономики КР Бердимамат Аданбаев.

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По его словам, при маркировке продукции есть соответствующие техрегламенты. В них прописаны ее особенности. Предпринимателям надо внимательно проверять наименования, чтобы продукцию можно было идентифицировать с названием.

«Нужно проверять сроки хранения, указывать не только дату, но и время, если речь о продукции, которая хранится 72 часа. Если такие параметры не указать, то инспекторы посчитают это как неправильную маркировку и не пропустят продукцию в государство союза», — отметил Бердимамат Аданбаев.

Он подчеркнул, что в Кыргызстане 33 лаборатории, которые включены в реестр ЕАЭС и могут оформлять декларации и сертификаты соответствия на продукцию.