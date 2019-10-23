11:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Кыргызские товары не пускают в ЕАЭС из-за проблем с маркировкой и сертификатами

«Кыргызстанскую продукцию страны Евразийского экономического союза возвращают из-за проблем с маркировкой и сертификатами», — заявил сегодня на пресс-конференции директор центра по стандартизации и метрологии Министерства экономики КР Бердимамат Аданбаев.

Читайте по теме
При поставках в ЕАЭС товары должны соответствовать трем техрегламентам

По его словам, при маркировке продукции есть соответствующие техрегламенты. В них прописаны ее особенности. Предпринимателям надо внимательно проверять наименования, чтобы продукцию можно было идентифицировать с названием.

«Нужно проверять сроки хранения, указывать не только дату, но и время, если речь о продукции, которая хранится 72 часа. Если такие параметры не указать, то инспекторы посчитают это как неправильную маркировку и не пропустят продукцию в государство союза», — отметил Бердимамат Аданбаев.

Он подчеркнул, что в Кыргызстане 33 лаборатории, которые включены в реестр ЕАЭС и могут оформлять декларации и сертификаты соответствия на продукцию.
Ссылка:
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
При поставках в ЕАЭС товары должны соответствовать трем техрегламентам
Вино, водка, медовуха. В странах ЕАЭС установили единые требования к алкоголю
В странах ЕАЭС будут единые требования к пожарной безопасности
Мясо с антибиотиками. Фермеров Кыргызстана предупредили о сложностях продаж
В ЕАЭС будут следить за самовольной переделкой машин
НПЗ Кыргызстана смогут еще три года продавать топливо низкого класса
Лаборатории Кыргызстана могут проверить продукцию почти по всем техрегламентам
Все НПЗ Кыргызстана могут остановиться. Техрегламент по топливу не соблюдается
В ЕАЭС вступил в силу техрегламент о безопасности аттракционов
В Кыргызстане требования к безопасности топлива отличны от техрегламентов ЕАЭС
Популярные новости
Создаем пассивный доход. Как получать деньги, не&nbsp;работая Создаем пассивный доход. Как получать деньги, не работая
Казахстан не&nbsp;позволит Кыргызстану заниматься реэкспортом нефти Казахстан не позволит Кыргызстану заниматься реэкспортом нефти
Работники КГРК просят не&nbsp;торопиться с&nbsp;запретом на&nbsp;добычу и&nbsp;переработку урана Работники КГРК просят не торопиться с запретом на добычу и переработку урана
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;19&nbsp;октября. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 19 октября. Сколько семья тратит на еду
Бизнес
Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в&nbsp;Кыргызстане Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в Кыргызстане
Кыргызские адаптированные учебники по&nbsp;математике Моро признаны самыми лучшими Кыргызские адаптированные учебники по математике Моро признаны самыми лучшими
&laquo;Личный кабинет&raquo; теперь доступен в&nbsp;мобильном приложении MegaPay «Личный кабинет» теперь доступен в мобильном приложении MegaPay
Центр бортового питания при ОАО &laquo;МАМ&raquo; удостоен Золотого сертификата Центр бортового питания при ОАО «МАМ» удостоен Золотого сертификата
23 октября, среда
11:00
Работа Максима Ситникова не нравится депутату БГК. Требует отчета акима Работа Максима Ситникова не нравится депутату БГК. Треб...
10:53
Кыргызские товары не пускают в ЕАЭС из-за проблем с маркировкой и сертификатами
10:48
Раз рожали, значит, должны платить. Депутат Евгения Строкова о школьном питании
10:39
Дело Икрамжана Илмиянова. Подсудимый не признает вину
10:38
При поставках в ЕАЭС товары должны соответствовать трем техрегламентам