В Кыргызстане требования к безопасности топлива отличны от техрегламентов ЕАЭС

Для Кыргызстана есть особенности применения положений техрегламента ЕАЭС о безопасности топлива. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.
Напомним, 31 декабря завершился срок действия переходных положений, предусмотренный техническим регламентом Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Это означает, что топливо в Кыргызстане и Казахстане должно соответствовать классу К-4 и К-5.
Однако в Кыргызстане разрешено до 12 августа 2021 года реализовать топливо, соответствующее требованиям национального законодательства. Это связано с условиями вхождения Кыргызстана в ЕАЭС и согласованными изъятиями из права союза.