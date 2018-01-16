В Кыргызстане требования к безопасности топлива отличны от техрегламентов ЕАЭС

Для Кыргызстана есть особенности применения положений техрегламента ЕАЭС о безопасности топлива. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Напомним, 31 декабря завершился срок действия переходных положений, предусмотренный техническим регламентом Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Это означает, что топливо в Кыргызстане и Казахстане должно соответствовать классу К-4 и К-5.

Однако в Кыргызстане разрешено до 12 августа 2021 года реализовать топливо, соответствующее требованиям национального законодательства. Это связано с условиями вхождения Кыргызстана в ЕАЭС и согласованными изъятиями из права союза.

«Выпуск до 12 августа 2021-го в Кыргызстане топлива возможен лишь при наличии документов, подтверждающих его соответствие обязательным требованиям, которые установлены национальным законодательством страны. Документы об оценке соответствия этим требованиям, выданные или принятые до 12 августа 2019 года, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 12 августа 2021-го. Однако с 1 января 2018 года одновременно в Кыргызстане может выпускаться и реализовываться топливо, отвечающее требованиям технического регламента ЕАЭС и соответствующее экологическим классам К4 и К5», — прокомментировали в ЕЭК.