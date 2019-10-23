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Экономика

При поставках в ЕАЭС товары должны соответствовать трем техрегламентам

Продукция, ввозимая и выпускаемая на территории ЕАЭС, должна соответствовать требованиям трех технических регламентов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления технического регулирования и метрологии Министерства экономики Кыргызстана Бакыт Шабданов.

По его словам, товары должны соответствовать регламентам «О безопасности пищевой продукции «Пищевая продукция в части маркировки», «О безопасности упаковки».

Помимо этого, должны быть фитосанитарные и ветеринарные сертификаты, транспортная накладная с указанием всей информации, нужна счет-фактура и другие документы.

Бакыт Шабданов

Кроме того, мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция должны соответствовать требованиям регламента «О безопасности пищевой продукции» «Пищевой продукции в части ее маркировки», «О безопасности упаковки», «О безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

Продукция легкой промышленности должна соответствовать требованиям регламента «О безопасности продукции легкой промышленности».
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