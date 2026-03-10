В Кыргызско-Турецком университете «Манас» прошел ифтар под открытым небом

В кампусе Кыргызско-Турецкого университета «Манас» провели ифтар под открытым небом. За одним столом собрались около 8 тысяч человек, сообщили в вузе.

В мероприятии приняли участие министры, послы, государственные деятели, преподаватели, студенты и жители города. Участники вместе почувствовали дух взаимопомощи и единства, присущий месяцу Рамазан.

В рамках мероприятия была подготовлена культурная программа. Ифтар проходил в 12 отдельных пунктах раздачи пищи. Для студентов и гостей были подготовлены специальные фотозоны, а также розданы традиционные подарки «тиш акы», связанные с обычаями Рамазана.

Участникам предложили разнообразные блюда, в том числе одно из традиционных лакомств турецкой кухни — османлы маджуну.