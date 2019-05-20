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Общество

Ифтар за казенный счет. Мэрия Кочкор-Аты отменила тендер

Мэрия Кочкор-Аты отменила тендер на приобретение продуктов для проведения ифтара. Об этом 24.kg сообщили в муниципалитете.

В мэрии сослались на закон о государственных закупках, позволяющий закупающей организации «отменить процедуру госзакупок в любое время до заключения договора, если отпала необходимость в дальнейшем приобретении».

Напомним, на продукты питания для ифтара мэрия Кочкор-Аты планировала потратить 67 тысяч 525 сомов.

Это не в первый раз, когда органы местной власти пытались провести ифтар за казенный счет. В 2018 году тендеры объявляли Новопавловский айыл окмоту и сельская управа Кок-Джар. Впоследствии их отменили. В 2017-м такая же ситуация произошла в Нижне-Ала-Арчинском и Фрунзенском айыл окмоту. 
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