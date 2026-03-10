В Бишкеке 10 марта будут дожди. Температура воздуха днем ожидается +4 градуса.
В столице разговление (ифтар) — в 19.08. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.
Отключения света, воды, газа
- 10.00-22.00 — район, ограниченный улицей Октябрьской, ВБЧК, рекой Аламедин, улицей Путепроводной.
У кого намечается той
Садык Шер-Нияз
Родился 10 марта 1969 года. Посол Кыргызстана во Франции, постоянный представитель КР при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.
Темиркул Балтабаев
Родился 10 марта 1990 года. Директор департамента государственных зданий при управлении делами президента КР.
Памятные даты
Cоздан Сарычат-Эрташский государственный заповедник
В 1995 году с целью сохранения уникальных природных ресурсов, редких видов животных и птиц, а также растений создан Сарычат-Эрташский государственный заповедник.
Его площадь — 134 тысячи
Люди, которые меняли мир
Родилась профессор Жийдеш Истамбекова
Родилась в 1923 году.
Жийдеш Истамбекова из плеяды первых профессоров национальной медицины, первая кыргызская женщина — врач-терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач Киргизской ССР. Начинала она участковым врачом, потом заведовала отделением терапии областной больницы, кафедрой терапии медицинского института, кафедрой внутренних болезней факультета усовершенствования врачей.
С ее именем связаны исследования гипертонической болезни, хронической пневмонии в условиях высокогорья, эпидемиологии предастмы, бронхиальной астмы в городских условиях, влияния минеральных ванн наших курортов на сердечно-сосудистую систему. Жийдеш Истамбекова — автор 3 сборников научных трудов, более 200 научных статей, 2 монографий, 3 методических рекомендаций для врачей.
Родился живописец Аблабек Даиров
Родился 10 марта 1932 года в колхозе имени 25-летия Киргизской ССР Аламединского района. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского. Участник выставок с 1954-го. Член Союза художников с 1962 года.
Умер в феврале 1989-го.
Мастер поэтического пейзажа. Работал в основном в окрестностях Пржевальска, в Прииссыккулье. Его большие картины и небольшие натурные пейзажные этюды отличаются простотой сюжетов, композиции, тонкой живописностью, искренностью. Одно из лучших полотен Даирова — «Маманские просторы», где изображено широкое предгорье, поросшее стеблями чия, — красиво, поэтично, сложно по живописному решению.
Родился режиссер Балташ Каипов
Родился 10 марта 1936 года в селе Кок-Тонду Ошской области. Режиссер, актер.
Снял художественный фильм «Алымкан» (1965), документальный телефильм «Зарево в горах» (1967), «Поле — радость моя» (1968), «Комуз» (1968), музыкальные фильмы-спектакли «Манас», «Токтогул» (оба 1968), телепрограмму из цикла «Атлас СССР» — «Я — Киргизия» (1968).
Ему принадлежат 60 телепостановок («Неотправленные письма Кутуя», «Тайна девушки», «Старик в потертой шинели» и другие).
Балташ Каипов — один из пионеров кыргызской телевизионной режиссуры, опытный и признанный мастер.
В 1971-м Госкомитетом Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию присвоена высшая категория режиссера телевидения.
Умер 23 января 1996 года.
Куда сходить
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.