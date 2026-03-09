22:02
В городе Ош продолжаются работы по очистке реки Ак-Бууры от мусора

В рамках объявленного в Оше весеннего трехмесячника проводится полная очистка внутренней части и берегов реки Ак-Бууры от мусора. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

По ее данным, к работам привлечена специальная техника, соответствующие службы занимаются вывозом мусора, скопившегося на берегах реки, а также работами по расширению русла.

«Стоит отметить, что мэр города Жанарбек Акаев подчеркнул, что очистка берегов реки от мусора, поддержание чистоты окружающей среды и расчистка русла реки имеют важное значение для предотвращения селевых бедствий. В связи с этим он поручил соответствующим службам провести работы по очистке берегов и внутренней части реки. Также глава города призвал жителей активно участвовать в защите экологии, работах по озеленению и формированию культуры чистоты», — говорится в сообщении.
