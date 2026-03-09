Соцфонд объяснил возможное уменьшение пенсионных накоплений в «Тундуке»

Социальный фонд Кыргызской Республики дал официальное разъяснение относительно отображения пенсионных накоплений в приложении «Тундук».

Читайте по теме В приложении «Тундук» у части кыргызстанцев уменьшились пенсионные накопления

Ранее мужчина сообщил об уменьшении средств в накопительной части своей пенсии. По словам жителя страны, он регулярно отслеживает поступления через приложение и заметил, что сумма накоплений в марте стала меньше, чем в феврале.

В Соцфонде напомнили, что, согласно налоговому законодательству, с 2019 года функции по сбору страховых взносов и приему отчетности полностью передали Налоговой службе.

Как пояснили в ведомстве, формирование данных на личных страховых счетах граждан происходит в несколько этапов.

Работодатели через бухгалтерию организаций сдают отчеты по подоходному налогу и страховым взносам в налоговые органы. Затем ГНС передает их в Социальный фонд. После на основании полученных реестров производится автоматическое зачисление сумм на индивидуальные счета застрахованных лиц.

По данным Соцфонда, случаи, когда пользователь видит уменьшение суммы или некорректное отображение, чаще всего связаны с уточняющими отчетами, которые подают организации.

«Если бухгалтер предприятия первоначально подал отчет с одной суммой, а позже сдал уточненный (корректировочный) расчет с меньшими показателями, например, из-за исправления ошибок в начислениях, система автоматически обновляет данные на личном счете в соответствии с последним официальным документом от ГНС», — пояснили там.

СФ КР не имеет полномочий самостоятельно менять суммы страховых взносов без документального подтверждения от налоговых органов.

В случае обнаружения расхождений в приложении «Тундук» рекомендуют: обратиться в бухгалтерию по месту работы для уточнения данных в поданных отчетах;

обратиться в районное управление ГНС для проверки корректности переданных сведений;

для получения детальной расшифровки по личному счету обратиться в любое региональное управление Социального фонда.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.