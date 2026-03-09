15:48
Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Верховный суд подтвердил решение о признании материалов Kloop экстремистскими

Верховный суд Кыргызстана сегодня рассмотрел апелляционную жалобу издания Kloop Media на решение Октябрьского районного суда Бишкека и отказал в ее удовлетворении.

Как сообщил адвокат издания Нурбек Токтакунов, судебная коллегия рассмотрела дело в ускоренном порядке и оставила в силе решения Октябрьского районного и Бишкекского городского судов о признании материалов Kloop Media экстремистскими.

Напомним, 27 октября Октябрьский районный суд признал экстремистскими информационные материалы медиапроектов Temirov Live, Kloop.kg и «Айт Айт Десе», а также деятельность участвующих в проектах журналистов Болота Темирова и Рината Тухватшина.

Согласно решению суда, пользователям запрещено ставить отметку «нравится» и распространять материалы этих медиа в социальных сетях, поскольку это могут расценить как поддержку экстремистской организации и распространение экстремистских материалов.

Медиапроекты Temirov Live и «Айт Айт Десе» основаны расследовательским журналистом Болотом Темировым. В 2022 году его выдворили из Кыргызстана после решения суда о том, что он получил паспорт гражданина страны незаконно. Документ признали недействительным.
