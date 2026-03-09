11:07
Общество

В Бишкеке обновят порядок выкупа земли, предоставленной под стройку многоэтажек

Проект постановления столичного кенеша «Об утверждении Положения о порядке выкупа земельных участков, ранее предоставленных во временное (срочное) пользование на условиях аренды под проектирование и строительство многоквартирных домов в городе Бишкеке» вынесен на общественное обсуждение.

По данным мэрии, в связи с принятием новой редакции Земельного кодекса КР возникла необходимость актуализации муниципальной нормативной правовой базы в сфере земельных отношений.

Действующее положение о порядке выкупа земельных участков, ранее предоставленных во временное (срочное) пользование на условиях аренды под проектирование и строительство многоквартирных домов в городе Бишкеке, утвержденное постановлением БГК от 14 января 2020 года № 139, содержит устаревшие нормы, ссылки на прежнюю редакцию кодекса и не учитывает новые подходы к регулированию вопросов выкупа земельных участков.

Кроме того, анализ правоприменительной практики показал необходимость введения дополнительных гарантий исполнения обязательств арендаторами при выкупе земельных участков.

В этих целях проектом предусматривается:

  • обязательное наличие договора о залоге как основания для выкупа;
  • возможность альтернативной формы выкупа путем передачи в муниципальную собственность 10 процентов жилых помещений в построенных многоквартирных домах;
  • утверждение методики расчета выкупной стоимости земельных участков;
  • оптимизация межведомственного взаимодействия при рассмотрении заявлений о выкупе, включая исключение избыточных процедур (градостроительных заключений в случаях, когда они не требуются).

Внесение указанных изменений позволит:

  • обеспечить прозрачность процедур выкупа;
  • сократить сроки рассмотрения заявлений;
  • увеличить поступления в бюджет города Бишкека;
  • пополнить муниципальный жилищный фонд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365059/
