В Бишкеке обновят порядок выкупа земли, предоставленной под стройку многоэтажек

Проект постановления столичного кенеша «Об утверждении Положения о порядке выкупа земельных участков, ранее предоставленных во временное (срочное) пользование на условиях аренды под проектирование и строительство многоквартирных домов в городе Бишкеке» вынесен на общественное обсуждение.

По данным мэрии, в связи с принятием новой редакции Земельного кодекса КР возникла необходимость актуализации муниципальной нормативной правовой базы в сфере земельных отношений.

Действующее положение о порядке выкупа земельных участков, ранее предоставленных во временное (срочное) пользование на условиях аренды под проектирование и строительство многоквартирных домов в городе Бишкеке, утвержденное постановлением БГК от 14 января 2020 года № 139, содержит устаревшие нормы, ссылки на прежнюю редакцию кодекса и не учитывает новые подходы к регулированию вопросов выкупа земельных участков.

Кроме того, анализ правоприменительной практики показал необходимость введения дополнительных гарантий исполнения обязательств арендаторами при выкупе земельных участков.

В этих целях проектом предусматривается:

обязательное наличие договора о залоге как основания для выкупа;

возможность альтернативной формы выкупа путем передачи в муниципальную собственность 10 процентов жилых помещений в построенных многоквартирных домах;

утверждение методики расчета выкупной стоимости земельных участков;

оптимизация межведомственного взаимодействия при рассмотрении заявлений о выкупе, включая исключение избыточных процедур (градостроительных заключений в случаях, когда они не требуются).

Внесение указанных изменений позволит: