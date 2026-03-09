11:07
Общество

В Бишкеке в 2026 году установят 278 новых железобетонных опор

В 2026 году в городе Бишкеке продолжится работа по модернизации электрических сетей. В рамках проводимых реформ Министерства энергетики КР планируется заменить более 278 устаревших деревянных опор на новые железобетонные конструкции. Об этом сообщает Бишкекское предприятие электрических сетей.

По его данным, деревянные опоры, подлежащие замене, были установлены еще в 1960–1970-х годах и на сегодняшний день значительно превысили нормативный срок эксплуатации. Многие из них находятся в аварийном состоянии.

«Замена на железобетонные опоры позволит повысить надежность электроснабжения, снизить количество аварийных отключений и обеспечить более стабильную подачу электроэнергии потребителям», — говорится в сообщении.

В 2026 году установка новых опор будет выполнена по следующим районам электрических сетей: Восточный РЭС — 50 опор, Западный РЭС — 103 опоры, Северный РЭС — 125 опор. Планируется, что все работы по установке железобетонных опор будут завершены до конца ноября 2026 года.

Отметим, что в 2025-м предприятием уже было установлено более 671 железобетонной опоры, что позволило значительно обновить изношенную инфраструктуру и повысить надежность электроснабжения в ряде районов. Реализация данных мероприятий является важным шагом в повышении устойчивости и эффективности системы электроснабжения города Бишкека. Работа по модернизации энергетической инфраструктуры столицы будет продолжена и в дальнейшем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365057/
просмотров: 205
