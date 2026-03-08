В Бишкеке 8 марта переменная облачность. Температура воздуха ожидается +14 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 19.05. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

24.kg поздравляет женщин Кыргызстана с праздником 8 Марта.

Памятные даты

Международный женский день

Международный женский день — день борьбы за равенство, против дискриминации и гендерного насилия, а также день, когда отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях.

Современное празднование считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине вне зависимости от ее статуса и возраста.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Бела Уитц

Родился 8 марта 1887 года. В 1907-м учился в училище прикладного искусства и Высшей школе изобразительного искусства в Будапеште. Жил в эмиграции в Вене, Париже, Москве, где работал деканом факультета живописи Всесоюзного художественно-технического института, руководил курсом композиции.

В 1936 году по приглашению правительства Киргизии приехал во Фрунзе. Здесь активно включился в художественную жизнь республики. Помимо основной работы, живописцу совместно с Оксаной Павленко поручена роспись зала заседаний Верховного Совета Киргизской ССР. Обучал молодежь основам профессионального мастерства.

Родилась филолог Айша Карасаева (Тюменбаева)

Родилась 8 марта 1912 года в селе Талды-Суу Тюпского района. Ученый-филолог.

Первая кыргызская женщина, снявшаяся в 1927-м в главной роли в фильме «Крытый фургон» («Узбекгоскино»), первая кыргызка, окончившая в 1932 году рабфак в Ленинграде, первая кыргызская женщина, освоившая профессию стенографистки-машинистки на кыргызском и русском языках.

Уникальное историческое наследие эксклюзивно предоставил 24.kg Центральный государственный архив кинофотофонодокументов при ГРС КР. О фильме можно почитать в нашей статье.

Айша Карасаева разработала и создала методику изучения и преподавания стенографии кыргызского языка. С 1949 по 1979 год — преподаватель стенографии Кыргызского государственного пединститута.

Умерла 10 сентября 2014-го.

Родилась певица Мариям Махмутова

Фото из интернета. Мариям Махмутова

Родилась 8 марта 1920 года во Фрунзе. Народная артистка Киргизской ССР.

В 1938-м начала работать в Кыргызской филармонии, с 1940 года — солистка Кыргызского музыкально-драматического театра, затем Театра оперы и балета.

Была не только великой певицей, но и талантливой драматической актрисой. Создала музыкально-сценические образы властных, активных, уверенных в своей силе женщин.

В репертуаре Мариям Махмутовой были кыргызские народные песни, романсы, зарубежная и русская вокальная классика.

Ей принадлежит огромная роль в формировании оперной труппы театра. Неустанно работала с молодыми вокалистами, передавая им свое мастерство.

Умерла 25 апреля 1989-го.

Родился сказитель-манасчи Уркаш Мамбеталиев

Родился в 1934 году в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области. Творческую деятельность начал в Иссык-Кульском областном драмтеатре, где работал актером. Встреча с известным сказителем Саякбаем Каралаевым оставила в его душе глубокий след и положила начало сказительской деятельности.

В исполнении Уркаша Мамбеталиева на республиканском радио записано несколько крупных эпизодов эпоса «Манас». Кроме того, опираясь на мастерство сказителей эпоса «Манас», он исполнял фрагменты из дастанов «Эр Тоштук» и «Чолпонбай», придавая им только ему присущей манере сказа своеобразную окраску.

Первый поэтический сборник «Коктем» («Весенняя лазурь») издал в 1968-м. Автор шести стихотворных сборников. Как сказитель-манасчи сдал в рукописный фонд АН Киргизской ССР около 3 тысяч стихотворных строк собственных импровизаций на основе эпоса «Манас».

Умер в 2011 году.

Умер народный артист Кыргызстана Эркин Касымов

Фото из интернета. Эркин Касымов

Родился 22 июля (по другим данным, 22 июня) 1941 года в селе Орок Кызыл-Аскерского района. Выдающийся певец современности, народный артист Кыргызской Республики, заслуженный артист Республики Казахстан.

В его оперном репертуаре более 60 партий. Редко кому из вокалистов удавалось воплотить на сцене такое количество разноплановых образов. Баритон Эркина Касымова, редкий по красоте и силе выразительности, восхищал своими мощью, широтой диапазона, пластичностью, экспрессивностью.

Известен и как композитор — написал песни и хоры на стихи известных поэтов.

Находясь на посту начальника Главного управления искусства, образования, науки и культуры, внес весомый вклад в дело развития культуры Кыргызстана.

Будучи профессором Кыргызского государственного института искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, подготовил немало талантливых и известных артистов, работающих в республике и за рубежом.

Умер 8 марта 2010-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.