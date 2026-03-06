Димаш Кудайберген стал Послом культуры тюркского мира

5 марта в «Астана Опере» всемирно известному певцу Димашу Кудайбергену вручено высшее звание — «Посол культуры тюркского мира». Об этом сообщил генеральный секретарь Тюрксой Султан Раев.

По его данным, Димаш стал второй известной личностью в мире, удостоенной этого статуса. Первым эту награду получил лауреат Нобелевской премии, выдающийся турецкий ученый Азиз Санджар.

Также известной киноактрисе, обладательнице высшей награды Каннского международного кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви» (за роль кыргызской девушки-мигрантки в фильме «Айка») Самал Еслямовой была вручена кинопремия «Золотой журавль» — «За большой вклад в киноискусство тюркского мира», а также золотая медаль международной организации ТЮРКСОЙ.

«Эти две гордости казахской национальной культуры высоко несут по миру знамя казахской и тюркской культуры. Мы пригласили Димаша в Кыргызстан, и, даст Бог, надеемся, что он приедет с исполнением знаменитой песни великого Атая «Күйдүм чок»», — добавил Султан Раев.